Hacker wird zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der 20-jährige Hacker Adam Mudd wurde vom zentralen Strafgerichtshof in London zu zwei Jahren Haft verurteilt. Mudd hatte ein Programm erstellt, mit dem er Online-Services wie etwa Xbox Live lahmlegte.

Das Programm "Titanium Stresser" führte in der Zeit von Dezember 2013 bis März 2015 mehr als 1,7 Millionen Attacken auf Webseiten wie die von Minecraft oder Xbox Live aus. Die betroffenen Unternehmen mussten teilweise Millionenbeträge ausgeben, um ihre Seiten vor DDoS-Attacken zu schützen, wie The Guardian berichtet. Teilweise waren diese Seiten tagelang nicht mehr zu erreichen.

Mudd machte anschließend cirka 450.000 Euro Gewinn mit dem Verkauf seines Programms. Jedoch waren sich sowohl die Anklage als auch die Verteidigung darin einig, dass es Mudd nicht um das Geld ging, sondern vielmehr um seinen Status in der Gaming-Community. Dennoch urteilte der Richter Michael Topolski, dass Mudd sich im Klaren darüber war, welche Tragweite sein Hacker-Programm haben würde, auch wenn er zum Zeitpunkt der Tat erst 16 Jahre alt gewesen ist.

Adam Mudd zeigte laut The Guardian keine Emotionen, als das Gericht das Urteil aussprach. Er wurde in eine geschlossene Institution für junge Straffällige gebracht.

Leute, es muss nicht extra erwähnt werden, dennoch: Lasst die Finger von solchen illegalen Aktionen. Wenn ihr euch mit Hacks austoben wollt, gibt es dazu in Videospielen ausreichend Gelegenheiten. Und dabei kommt ihr höchstens mit dem virtuellen Gesetz in Konflikt, was durchaus ein hoher Spaßfaktor sein kann.