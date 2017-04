Gamestop: "PS4 Pro"-Umtauschaktion sorgt für Ärger und enttäuschte Kunden

Ein vielversprechendes Angebot: Wer eine gebrauchte PlayStation 4 inklusive Controller und zwei Spielen zum Gamestop seines Vertrauens bringt, erhält im Gegenzug eine aktuelle PlayStation 4 Pro für nur 99 Euro. So vielversprechend, dass die Aktion zum Bumerang wird.

Auf Facebook und anderen "Social Media"-Kanälen sind viele Kunden verärgert und frustriert über die Gamestop-Aktion. Der Grund: Eigentlich sollte das Angebot erst heute am 26. April starten, aber da viele Filialen bereits am 24. April eine Lieferung erhalten haben, wurde der Start kurzfristig und ohne weitere Bekanntgabe nach vorne gelegt. Resultat: Viele Kunden haben heute keine PS4 Pro mehr erhalten, da das Kontigent schlicht aufgebraucht war.

Die Facebook-Seite des Unternehmens besteht seitdem aus Dauerbeschwerden von verärgerten Kunden, die teils extra früh aufgestanden oder von weiter weg angereist sind, um möglichst günstig eine PlayStation 4 Pro zu erwerben. Sie fühlen sich unfair behandelt und kritisieren vor allem die mangelhafte Informationspolitik.

Kunden, die die Aktion in Anspruch nehmen konnten, haben durch reines Glück profitiert. Einige vermuten sogar, dass Gamestop-Mitarbeiter bewusst Ausnahmen für Freunde und Verwandte gemacht haben, die schon Tage vor dem Aktionsbeginn ihre PlayStation 4 umgetauscht haben. Alle anderen gehen deshalb nun leer aus, weil sie sich auf den zuvor angekündigten Termin verlassen haben.

In einem offiziellen Facebook-Statement versucht Gamestop die Wogen zu glätten und entschuldigt sich für die Wartezeiten. Für die nächste Woche erwartet das Unternehmen eine Nachlieferung an Konsolen, um möglichst alle Interessierten bedienen zu können. Laut Hinweisen in den Kommentaren, können sich Kunden vor Ort in eine Reservierungsliste eintragen lassen. Manche Filialen sollen dafür aber angeblich eine Anzahlung von 30 Euro verlangen.

An dieser Stelle die Frage an euch: Hattet ihr Glück bei der Umtauschaktion oder seid ihr ebenfalls leer ausgegangen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

Ob sich der ganze Ärger für eine PlayStation 4 Pro lohnt, verraten wir euch derweil im Blickpunkt "PS4 Pro und 4K: Das holen Spiele wirklich aus der Hardware heraus".

Die PlayStation 4 Pro ist Sonys aktuelle Konsole, die im Vergleich zur Original PlayStation 4 ein ganzes Stück mehr Leistung bietet. Vom Spieleangebot her unterscheiden sie sich jedoch nicht.