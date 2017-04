Night Trap: Neuauflage des Trash-Abenteuers für PS4 und Xbox One angekündigt

Das Horrorspiel Night Trap erschien ursprünglich im Jahr 1992 für das Sega Mega-CD, nun dürfen sich Trash-Fans auf eine Neuauflage für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One ... ähm, freuen? Ein Trailer gibt Euch einen Vorgeschmack auf die Schrecken, die euch da erwarten.

Remakes und Neuauflagen alter Spieleklassiker sind wahrlich keine Seltenheit, doch manchmal kommt es dabei auch zu recht kuriosen Neuveröffentlichungen. Das Spiel Night Trap erschien im Jahr 1992 für das Sega Mega-CD, und ist im Prinzip ein interaktiver Film. Wer sich den neuen Trailer zum Spiel anschaut, erkennt sofort, dass es sich da um ein echtes Trash-Fest handelt – 90 Minuten von „Full-Motion Video“-Sequenzen (FMV), die demnächst für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollen.

Wie die englischsprachige Seite Dualshockers berichtet, soll die vom Studio Screaming Villains entwickelte Neuauflage des Spiels im Frühjahr 2017 als „25th Anniversary Edition“ erscheinen – im Fall der PS4-Version sogar als physische Retail-Fassung, wie der Publisher Limited Run Games via Twitter verkündet hat.

It's true! We're releasing the 25th Anniversary Remaster of Night Trap on disc for PS4!https://t.co/XWFzdDcSP3 pic.twitter.com/vghSwvhVtO