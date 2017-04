Call of Duty - WW2: Das erste Video ist da

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Mit Call of Duty - WW2 kehrt die langjährige Shooter-Serie zu ihren Wurzeln zurück. Das erste Video hat Hersteller Actvision so eben veröffentlicht:

Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller des Ego-Shooters erhalten Zugang zu einer geschlossenen Beta, die im Laufe der nächsten Monate stattfinden soll. "PlayStation 4"-Spieler dürfen ein paar Tage früher loslegen.

Wie üblich wird es mit dem Erscheinen von Call of Duty - WW2 wieder einen Season Pass geben, der Zugriff auf kommende DLC-Pakete gewährt. Details zu den Zusatzinhalten gibt es jedoch noch nicht.

Warum ausgerechnet jetzt die "Call of Duty"-Reihe zu ihren Wurzeln zurückkehrt, ist laut Activision übrigens schnell erklärt: Es war einfach an der Zeit dafür.

Der Schritt in die Zukunft hat sich mit Call of Duty - Infinite Warfare nicht ausgezahlt. Bei den Fans kam das Szenario überhaupt nicht gut an. Nun versucht es Entwickler Sledgehammer Games mit der Vergangenheit.