PlayStation Plus: Das sind die Gratisspiele im Mai 2017

Die Gratisspiele für Mitglieder des Programms "PlayStation Plus" im Monat Mai 2017 sind bekannt. Sie stehen euch ab dem 2. Mai zum Download aus dem PlayStation Network zur Verfügung.

(Quelle: Youtube, PlayStation Deutschland)

Das prominenteste Spiel in dem Angebot dürfte wohl Tales from the Borderlands sein. In dem Spiel erkundet ihr die erfolgreiche Spielreihe rund um Glücksjäger aus der Perspektive von zwei ungleichen Typen. Das Spiel lebt vor allem von seinem abgedrehten Humor ("Loaderbot").

In Alienation kämpft ihr gegen Außerirdische, welche die Erde einnehmen wollen. Ihr könnt online Unterstützung im Kampf anfordern. Mit bis zu drei weiteren Spielern stürzt ihr euch in die Gefechte.

Und jetzt hier ohne weiteres Geschwafel die komplette Auflistung der kostenfreien Spiele:

Tales from the Borderlands (PS4)

Alienation (PS4)

Blood Knights (PS3)

Port Royale 3 - Pirates and Merchants (PS3)

Laser Disco Defenders (PS Vita)

Type - Rider (PS Vita)

Anzumerken sei noch, dass der internationale Auftritt von PlayStation statt Alienation das Unterwasserspiel Abzu als zweites, kostenfreies Spiel für PS4 nennt, wie ihr im dazugehörigen Video erkennt.

(Quelle: Youtube, PlayStation)

Noch habt ihr wenige Tage Zeit, um euch die kostenfreien Spiele für den April zu schnappen.

Natürlich gibt es auch für Microsofts Programm "Xbox Live Gold" wieder kostenfreie Spiele im Mai 2017.

Im vergangenen Jahr gab es viele Höhepunkte für doe PS4. Vielleicht ist im Gratisangebot vom Mai 2017 ein persönlicher Höhepunkt von euch mit dabei? Vielleicht wird ein Spiel aber auch erst ein Höhepunkt für euch, wenn ihr ihm eine Chance gebt.