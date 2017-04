War of Crown: Neues Strategie-Rollenspiel für Smartphones veröffentlicht

Publisher Gamevil und Entwickler Asone Games veröffentlichen heute das Strategie-Rollenspiel War of Crown für iOS und Android.

Spielerisch erwarten euch vor allem taktische Schlachten, die mithilfe der Touch-Steuerung kontrolliert werden. In den Kampf schickt ihr euer zuvor zusammengestelltes Team, welches aus verschiedenen Charakterklassen, Fähigkeiten und Elementareigenschaften besteht. Je nach Schlacht müsst ihr entsprechende Änderungen vornehmen, um schlussendlich erfolgreich zu sein. Alle Einheiten und Fähigkeiten sind zudem liebevoll animiert.

In der Einzelspieler-Kampagne von War of Crown trefft ihr auf eine klassische Geschichte: Die Armee der Todesgarde hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Protagonist Eshirite mitsamt seiner Elfenfreundin Lyilis und ihrem Anführer Arendel sollen nun dafür sorgen, dass die Todesgarde aufgehalten wird.

Neben dem Story-Modus gibt es in War of Crown außerdem einen Mehrspieler-Modus, in der Spieler in Echtzeit gegeneinander antreten. Vor dem Matchbeginn könnt ihr euer perfektes Team zusammenstellen, ehe es in der Schlacht dann um Sieg oder Niederlage geht. Je nach Rang, erhalten Spieler am Ende diverse Belohnungen.

War of Crown ist ab sofort im App Store und im Google Play Store als "Free 2 Play"-Spiel erhältlich.

Wer noch mehr mobil spielen möchte, sollte unbedingt einen Blick auf die Bilderstrecke werfen. Im Jahr 2016 sind einige spannende Smartphone-Spiele erschienen, die sich gut für eine längere Zug- oder Busfahrt eignen.