Überraschung: Nintendo kündigt einen neuen Handheld an

Damit hat niemand gerechnet, aber Nintendo hat jetzt überraschend einen neuen Handheld angekündigt. Den New Nintendo 2DS XL.

(Quelle: Youtube, Nintendo UK)

Nintendo feiert ein neues Mitglied der DS-Familie. Ab voraussichtlich 28. Juli gibt es eine verbesserte Version des Nintendo 2DS. Das bedeutet, dass euch keine 3D-Effekte wie beim Nintendo 3DS erwarten, aber die Spiele für Nintendo 3DS ansonsten uneingeschränkt spielbar sind.

Der Zusatz "XL" deutet bereits an, dass der Handheld größer sein wird, aber auch schneller. Denn in der portablen Konsole verbirgt sich ein besserer Prozessor. Natürlich gibt es auch Amiibo-Support.

Zum Start gibt es das Gerät in den zwei Farbvarianten "Weiß / Orange" und "Schwarz / Türkis". Zur Veröffentlichung des Handheld gibt es gleich drei neue Spiele, die voraussichtlich ebenfalls im Sommer erscheinen werden:

Hey! Pikmin

Dr. Kawashimas teuflisches Gehirnjogging

Miitopia

Einen Preis gibt es bislang nur in US-Dollar. Der New 2DS XL soll 149 Dollar kosten. Da Preise meist eine Umrechnung von 1:1 ohne Berücksichtigung des Währungsunterschiedes erhalten, geht mal von einem ähnlichen Verkaufspreis in Deutschland aus.

Nintendos Handheld-Famile erhält Zuwachs: Der New 2DS XL überrascht, denn kaum einer hat mit solch einer Ankündigung gerechnet, jetzt wo Nintendo auch erst kürzlich die Nintendo Switch veröffentlicht hat, die ein Hybrid aus stationärer Konsole und Handheld ist.