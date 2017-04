PETA hat gewütet: Tekken 7 ohne Känguru Roger Jr.

Die Tierrechtsorganisation PETA hat verhindert, dass das boxende Känguru in Tekken 7 mitmischen darf. Ihr könnt es also nicht im Spiel auswählen.

Das boxende Känguru gehört mit zu den alteingessenden Charakteren der Spielreihe und stellte bislang kein Problem dar. Doch nun hat PETA den Charakter gestoppt.

Während Tekken 7 inklusive Roger Jr. schon seit geraumer Zeit in Japan erhältlich ist, muss die westliche Version, die voraussichtlich am 2. Juni für PC, PS4 und Xbox One erscheint, auf den tierischen Kämpfer verzichten.

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin VG24/7 erklärt Produzent Katsuhiro Harada wie es dazu kam, dass Roger Jr. aussetzen muss.

"Da gab es mal ein Video im Netz bei dem ein Känguru einen Hund angegriffen hat. Der Hundebesitzer boxte das angreifende Tier daraufhin ins Gesicht. Daraus wurde ein größeres Problem. Es folgten negative Reaktionen, die diese Tat verurteilten. Es scheint als würden in den letzten Jahren ziemlich viele Tierrechtler aus dem Boden sprießen. Und selbst wenn sie niemals unsere Spiele gespielt haben, haben sie auch damit ein Problem gehabt, dass darin ein Känguru geschlagen wird."

PETA kanalisierte diese Bedenken und infolge dessen ist das Känguru nun nicht mehr dabei. Doch die Bären Kuma und Panda kämpfen weiter. Harada glaubt, dass PETA da kein Problem sieht, weil Bären "grundsätzlich stärker als Menschen sind".

Es ist längst nicht das erste Mal, dass PETA gegen Inhalte von Spielen vorgeht. Die Warhammer-Reihe musste sich mit einem Pelz-Verbot von PETA auseinandersetzen. Selbst Pokémon und sogar der harmlose Landwirtschaftssimulator sind bereits im Visier von PETA gewesen.

Im Vorgänger war noch alles okay. Doch bei Tekken 7 muss Roger Jr. auf die Bank und kann nicht kämpfen. PETA sieht darin die Gefahr, dass Menschen ein Känguru grundsätzlich als Gegner ansehen könnten. Seit Jahren ist das nicht passiert ...