For Honor: Diese neuen Helden erwarten euch

For Honor startet im Mai in Season 2. Das bedeutet mehrere Änderungen im Spiel. Am auffälligsten dürfte wohl dabei sein, dass zwei neue Helden zur Verfügung stehen werden.

Die neue Saison mit der Bezeichnung "Shadow and Might", also "Schatten und Macht", bietet euch unter anderem zwei Helden, die das Kampfgeschehen aufmischen wollen.

Centurion

Dieser Ritter kämpft mit einem Schwert, das an das an die Waffen aus dem antiken Rom erinnert. Das "Gladius" teilt auf kurze Distanzen Schaden aus.

Shinobi

Ein Assassine auf Seiten der Samurai, der auf Schnelligkeit und Wendigkeit baut und ein japanisches Kusarigama schwingt. Wer Nioh gezockt hat, dem dürfte diese Waffe wohlbekannt sein.

Darüber hinaus gibt es mit der neuen Season zwei frische Umgebungskarten, die allen Spielern kostenfrei zur Verfügung stehen. Die Karten heißen "Forge" oder auch "Schmiede" und "Temple Garden" (das kann wohl jeder selbst übersetzen).

Ergänzend erwartet euch eine neue Eingruppierung von gefundenen Gegenständen. Die neue Ausbaustufe "Episch" deutet auf entsprechend seltenes und auch teures Material hin. Zudem ist die maximale Bewertung eurer Rüstung gestiegen.

Wer einen Seasonpass erworben hat, kann die Neuerungen bereits am 16. Mai austesten. Ab 23. Mai können sich alle anderen Spieler mit der Ingame-Währung "Stahl" die Erweiterungen kaufen.

Übrigens ist diese Spielwährung erst nach einem Boykott in For Honor substanziell mehr wert geworden.

For Honor sorgte bereits für einen Boykott unter der Spielerschaft. Nach einem Einlenken von Ubisoft herrscht erst einmal Ruhe. Auch dürfte Season 2 für mehr Spielspaß sorgen. Doch wie lange bleibt For Honor noch am Leben?