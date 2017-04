Perception: Neuer Trailer mit Erscheinungstermin veröffentlicht

Für das Horror-Spiel Perception von Entwicklerstudio Deep End Games ist ein neuer Trailer erschienen, der nicht nur weitere Einblicke in das Spielgeschehen ermöglicht, sondern auch den Erscheinungstermin verrät.

Perception lautet der Name des Horror-Abenteuers, an dem unter anderem ehemalige Entwickler von Bioshock arbeiten. Als die erfolgreiche Finanzierung des einstigen Kickstarter-Projekts noch in den Sternen stand, gab es bereits einen ersten Trailer vom Videospiel zu sehen. Das Entwicklerstudio konnte die angestrebte Summe von 150.000 US-Dollar (rund 138.000 Euro) erreichen und strebt inzwischen auch eine baldige Veröffentlichung an.

(Quelle: Youtube, GameSpot)

Dabei bietet Perception eine ungewöhnliche und zugleich interessante Spielidee. Ihr schlüpft in die Haut der blinden Cassie Thornton, die sich ihren Weg durch eine verfluchte Villa im US-Bundesstaat Massachusetts bahnen muss. In dem Haus treibt eine übernatürliche Kraft ihr Unwesen, welche auch "Präsenz" genannt wird. Ausgerüstet ist die junge Frau einzig mit einem Handy und einem Blindenstock. Jeder Ton, der sowohl mit dem Stock erzeugt werden kann, als auch von der Umgebung ausgeht, wird dabei visualisiert, damit ihr euch auch zufrechtfinden könnt.

Projektleiter Bill Gardner verriet in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite GameSpot, dass es nur eine Möglichkeit für euch gibt im Spiel zu überleben: Ihr müsst davonlaufen und euch verstecken, da ihr keinerlei Waffen besitzt: "Ihr habt keine Schrotflinte, keine magischen Kräfte und all das".

Wie ihr am Ende des Videos sehen könnt, soll Perception voraussichtlich schon am 30. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Wenn ihr nicht genug von angsteinflößenden Umgebungen, blutrünstigen Mördern oder übernatürlichen Kräften bekommen könnt, erwarten euch in der Bilderstrecke weitere Horror-Spiele, die vorraussichlich im Jahr 2017 erscheinen sollen.