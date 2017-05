Call of Duty - WW2: Entwickler bestätigt weibliche Soldaten

Michael Condrey vom Studio Sledgehammer Games hat via Twitter offiziell bestätigt, dass es Charaktere weiblichen Geschlechts im kommenden Weltkriegsshooter Call of Duty - WW2 geben wird. In welchem Umfang? Das ließ der Entwickler noch offen.

In der vergangenen Woche wurde das neue Call of Duty - WW2 offiziell enthüllt. Als erster CoD-Teil seit 11 Jahren soll sich das Spiel wieder dem Zweiten Weltkrieg widmen, doch in dieser Zeit hat sich die Erde weitergedreht. Anders, als das damals der Fall war, soll es im Mehrspielermodus von Call of Duty - WW2 nämlich diesmal auch spielbare Frauen geben – diese Tatsache entlockte ein Fan über Twitter dem Mitgründer des Entwicklers Sledgehammer Games, Michael Condrey. Der soll laut der englischsprachigen Seite Gamerant zuvor bereits bestätigt haben, dass es auch in der Einzelspielerkampagne mindestens eine spielbare Frau geben wird.

„Wird es auch spielbare Frauencharaktere im Mehrspielermodus geben? Meine Frau ist besorgt.“ – „Ja, gewiss.“

Eine karge Antwort des Entwicklers, aber auch eine, die im Internet etwas kontrovers diskutiert wird, da die USA und andere Nationen im Zweiten Weltkrieg noch keine Frauen im Militär erlaubten. Dabei wird aber die Tatsache ignoriert, dass viele Länder tatsächlich auch damals schon Frauen in den Krieg schickten. Zur Zeit des Nationalsozialismus etwa erhielten sowohl Jungen als auch Mädchen laut Wikipedia eine vormilitärische Ausbildung. Damit waren weibliche Soldaten zwar auch in Deutschland nicht erlaubt, dennoch wurden Tausende Frauen etwa als Flakhelferinnen eingesetzt.

Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Spieler von Call of Duty - WW2 dürfen sich auf ein breites Arsenal historisch akkurater Waffen freuen. Unsere Bidlergalerie gibt Euch einen ersten Eindruck von den Schusseisen, die Sledgehammer Games da voraussichtlich für Euch in petto hat.