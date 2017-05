Assassin's Creed: Darum hat der Erfinder Ubisoft verlassen

Patrice Desilets gilt als einer der Erfinder des weltbekannten Action-Abenteures Assassin's Creed. In einem Interview verrät er, warum er das Entwicklerstudio Ubisoft verlassen hat.

"Ich war der Kerl, der Interviews darüber machte, was wir gerade tun und ich musste politische Lügen erzählen", so der Erfinder des Videospiels in einem Gespräch mit der englischsprachigen Webseite Gameology, "Ich habe Kommentare und Entscheidungen erhalten, die von anderen Leuten gemacht wurden, aber nicht von mir. Weil es irgendwie nur um das Kompromitieren geht, wenn man in einer großen Organisation arbeitet. Und meine Rolle als künstlerischer Leiter war schwierig, da ich von den Entscheidungen anderer leben musste, wenn ich vor der Kamera oder auf Skype war und ich sagte, dass ich kein guter Lügner bin und es deshalb nicht mehr machen kann".

Wie Patrice mitteilt war es für ihn nicht einfach Ubisoft zu verlassen. Seine Lebensgefährtin habe zu dem Entschluss beigetragen: "Meine Freundin sagte mir, dass ich bei Ubisoft nicht mehr glücklich bin. Das hat sie mich erkennen lassen".

Derzeit arbeitet Desilets in einem kleineren Entwicklerstudio namens Panache. Das Team habe derzeit 24 Mitglieder, doch Patrice erklärt, warum er glücklich damit ist: "An Assassin's Creed 2 arbeiteten 800 Leute. Aber hier [bei Panache] kennen wir uns alle. Wir kennen uns alle ziemlich gut. Jeder von uns hat eine Rolle bekommen, um ein großartiges Videospiel auf die Beine zu stellen".

Auf die Frage hin, welches Spiel ihn zuletzt inspiriert habe, antwortet Patrice: "Da gibt es so viele. Derzeit spiele ich Horizon - Zero Dawn auf meiner PlayStation 4. Civilization 6 zum Beispiel spiele ich jeden Tag".

Nach Assassin's Creed - Syndicate nimmt Ubsioft eine Pause von den Meuchelmörder-Abenteuern. Ob sich diese Pause noch lange hält, ist jedoch zu bezweifeln. Immerhin ist kürzlich ein Bild zu einem möglichen neuen Abeger aufgetaucht, das für Spekulationen sorgt.

Im bisher letzten "Open World"-Abenteuer Assassin's Creed - Syndicate verschlägt es die Spieler nach London ins 18. Jahrhuntert. Hier könnt ihr erstmals einen männlichen und einen weiblichen Protagonisten spielen. Was euch in London noch erwartet, seht ihr in der Bilderstrecke.