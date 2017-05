Counter-Strike Global Offensive: Das passiert, wenn ein Cheater zurückkehrt

Ein ursprünglich gesperrter Cheater versucht wieder bei Counter-Strike Global Offensive einzusteigen. Die Community reagiert entsprechend.

2014 wurde der Spieler Hovik “KQLY” Tovmassian von sämtlichen Turnieren rund um das Taktikspiel ausgeschlossen. Ihm wurde nachgewiesen, dass er Drittsoftware einsetzt, um sich unrechtmäßig Vorteile im Spiel zu verschaffen. Damit endete nicht nur seine Karriere, sondern auch die des kompletten Teams "Titan", dem er angehörte.

Nun ist KQLY zurück. Obwohl Cheaten eigentlich einen lebenslangen Ausschluss für Turniere bedeutet, hat die ESL (Electronic Sports League) erst kürzlich eine Regel veröffentlicht, die es Cheatern erlaubt, nach einer zweijährigen Sperre doch wieder einzusteigen.

KQLY ist nun Mitglied des noch recht unbekannten Teams "Vexed" und soll in einer kommenden Veranstaltung in Frankreich erstmals wieder Turnierluft schnuppern. Doch andere Spieler und sogar Teammitglieder von Vexed sind davon nicht gerade begeistert, wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet.

So äußert sich beispielsweise der Spieler Ex6TenZ über Twitter:

Genius move from @Vexed_GG with @KQLY_ . Good luck and have fun to find players and sponsors in the future who will want to work with you.