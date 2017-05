Pokémon: Japanisches Merchandise weist erneut auf Pokémon Stars für Nintendo Switch hin

Eine neue Merchandise-Reihe in Japan gibt erneut Grund zur Annahme, dass die Spiele Pokémon Sonne und Pokémon Mond unter dem Namen Pokémon Stars auch für Nintendo Switch erscheinen könnten.

Bereits kurz vor der Veröffentlichung von Pokémon Sonne und Mond im November des vergangenen Jahres waren Gerüchte in Umlauf geraten, die aktuellen Editionen für den Nintendo 3DS würden unter dem Titel „Pokémon Stars“ auch auf die Hybrid-Konsole Nintendo Switch kommen.

Eine Stellenausschreibung des japanischen Spieleentwicklers Game Freak verdichtete schließlich die Zeichen. Nun steht eine offizielle Ankündigung einer Switch-Umsetzung auch weiterhin aus, doch wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, gibt es eine neue Merchandise-Reihe in Japan, die erneut auf „Pokémon Stars“ hinweisen könnte.

Pokeshopper Picture : Official Pokémon artwork for Look to the Stars merchandise campaign https://t.co/RqqD4iOCDQ pic.twitter.com/oCXCPnCkto