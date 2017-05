Kingdom Hearts: Bug schmeißt Speedrunner nach über acht Stunden aus dem Spiel

Enorm muss die Frustration gewesen sein, als es einen Speedrunner kürzlich gegen Ende eines Durchlaufs von Kingdom Hearts 2 urplötzlich aus dem Spiel beförderte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er nämlich über achteinhalb Stunden vor dem Bildschirm gesessen.

In Speedruns geht es darum – wie der Name schon vermuten lässt – möglichst schnell durch ein Spiel zu rennen und dieses bestenfalls in Rekordzeit abzuschließen. Naturgemäß fallen die Zeiten bei vielen eher linearen Spielen entsprechend kurz aus, doch Speedruns von umfangreichen Rollenspielen sind eine ganz andere Liga und verlangen Rekordjägern mitunter etliche Stunden in höchster Konzentration vor dem Bildschirm ab.

So hatte der Speedrunner Bl00dyBizkitz laut der englischsprachigen Seite Polygon etwa kürzlich in seinem Twitch Stream fast neun Stunden in einem Durchlauf des Spiels Kingdom Hearts 2 in der Neuauflage Kingdom Hearts HD 2.5 Remix zugebracht, als der Speedrun-GAU eintraf. Als er sich nach gut achteinhalb Stunden nämlich dazu entschied, erstmals seinen Fortschritt zu speichern, was in besagtem Spiel normalerweise vermieden wird, kickte es ihn plötzlich und ohne Vorwarnung aus dem Spiel.

Es gibt nämlich einen bekannten Fehler in Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, der das Spiel urplötzlich beendet und den Spieler zurück ins Hauptmenü der PlayStation 4 wirft. Genau um diesem Bug aus dem Weg zu gehen, hatte Bl00dyBizkitz eigentlich sein Spiel vor der finalen Sequenz speichern wollen – doch besagter Fehler kam ihm zuvor.

„Sieht so aus, als hättest du diese Runde gewonnen, Spiel“, murmelt der sichtlich resignierte, aber erstaunlich ruhige Speedrunner, als sein Gesicht nach über achteinhalb Stunden Spielzeit in das unbarmherzige Blau des PS4-Menüs gehüllt wird.

Bei Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix handelt es sich um HD-Neuauflagen der „Kingdom Hearts“-Spiele aus dem Hause Square Enix. Eindrücke zu den Fantasy-Spielen mit bekannten Disney-Charakteren und klassischen Rollenspielelementen gibt's in unserer Bildergalerie.