Call of Duty - Modern Warfare Remastered: Erscheint womöglich bald separat

2016 hat Activision nicht nur ein, sondern gleich zwei "Call of Duty"-Spiele veröffentlicht: Zeitgleich mit Call of Duty - Infinite Warfare, schickte der Hersteller außerdem Call of Duty - Modern Warfare Remastered an den Start. Problematisch: Die Neuauflage von Call of Duty 4 - Modern Warfare gibt es bislang ausschließlich in der "Legacy Edition" mit Call of Duty - Infinite Warfare.

Das könnte sich jedoch bald ändern, wie zwei Produkteinträge von Gamefly möglicherweise verraten. Der US-Händler hat zwischenzeitlich Call of Duty - Modern Warfare Remastered in einer "Stand Alone"-Version für PlayStation 4 und Xbox One gelistet. Mittlerweile sind die Einträge zwar schon wieder entfernt, aber die Webseite Charlieintel hat sie auf Bild festgehalten.

(Quelle: Charlieintel)

Die "PlayStation 4"-Variante des Shooters soll am 20. Juni 2017 erscheinen, während die "Xbox One"-Umsetzung am 20. Juli folgen soll. Die einmonatige Differenz lässt sich mit dem Exklusivabkommen zwischen Activision und Sony erklären. Der PlayStation-Hersteller erhält sämtliche Zusatzinhalte einen Monat vor den anderen Plattformen.

Dies gilt zum Beispiel auch für die ersten beiden Erweiterungen von Call of Duty - Infinite Warfare, die euch im Blickpunkt "Call of Duty - Infinite Warfare: Das bringen die DLCs Sabotage und Continuum" näher vorgestellt werden.

Activision hat sich zu den aktuellen "Stand Alone"-Gerüchten rund um Call of Duty - Modern Warfare Remastered bislang nicht geäußert. Vermutlich konzentriert sich das Unternehmen schon auf die Zukunft mit Call of Duty - WW2, welches vergangene Woche mit einem ersten Video angekündigt wurde.

Call of Duty - Modern Warfare Remastered ist die grafisch deutlich verbesserte Neuauflage des 2007 veröffentlichten Call of Duty 4 - Modern Warfare. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Versionen nahezu kaum voneinander.