Swatting: Streamer wird aus Flugzeug abgeführt

(Quelle: Youtube, Ice Poseidon Highlights)

Ein Anrufer gibt sich bei den Behörden als Passagier eines Flugzeugs aus und sagt, er hätte eine Bombe im Gepäck. Der Nichtsahnende tatsächliche Fluggast wird daraufhin aus dem Flieger abgeführt. Swatting, ein anderer Name für "endlose Dummheit", nimmt eine neue Dimension an.

Für alle, die es noch nicht wissen: Als "Swatting" (abgeleitet von SWAT, die Bezeichnung einer Sondereinheit der US-Polizei) bezeichnet man den Vorgang, eine erfundene Straftat bei der Polizei zu melden, damit diese ein Sonderkommando bei der fälschlich beschuldigten Person vorbeischickt. Im Gaming-Bereich haben sich in der Vergangenheit zum Beispiel schlechte Verlierer so an ihren Kontrahenten rächen wollen. Das ist nicht nur dumm und äußerst gefährlich, sondern stellt auch eine Straftat dar. Erst kürzlich wurde bekannt, dass einem Swatter, dessen Aktion für schwere Verletzungen an einem Unschuldigen sorgten, nun bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Aktuell trifft es Paul Denino, auch bekannt unter seinem Streamer-Namen "Ice_Poseidon", der auf Twitch zum Beispiel das Online-Spiel Runescape präsentiert. Denino war unterwegs von Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) nach Phoenix (US-Bundesstaat Arizona). Sein endgültiges Reiseziel erreichte er vorerst jedoch nicht. Denino wurde zum ersten Swatting-Opfer in einem Flugzeug, wie die englischsprachige Seite Motherboard berichtet.

(Quelle: Youtube, Ice Poseidon Highlights)

Nach erfolgter Landung wurde das Flugzeug von der Polizei umstellt. Denino, ebenso wie seine Begleiterin, wurden dazu gezwungen, das Flugzeug zu verlassen, noch bevor dieses seine Parkposition am vorgesehenen Gate erreicht hatte. Darauf folgt ein etwa zweistündiges Verhör seitens der Beamten. Während dieses Verhörs stellt sich heraus, dass ein Anruf der Auslöser für den Polizeieinsatz war. Der Anrufer hat sich als Denino ausgegeben und bestätigt, er hätte eine Bombe im Handgepäck.

Kurz vor dem Abflug hat Denino selbst noch vom Flughafen aus gestreamt und dabei die Flugdaten, sowie Gate und Terminal der gebuchten Maschine online bekanntgegeben. Ein bislang Unbekannter hat dies - aus welchem Grund auch immer - zum Anlass genommen, sich als der Streamer auszugeben und ihn durch eine fälschliche Beschuldigung großer Gefahr auszusetzen.

Dabei ist dies beiweitem kein Einzelfall, wie euch diese Berichte zeigen:

Nicht nur, dass Denino und seine Begleitung dies alles unschuldig über sich ergehen lassen mussten, hinzu kommt noch, dass er prompt von Twitch wegen "Verstößen gegen die Nutzungsrichtlinien" gesperrt wurde. Er selbst kritisiert die Betreiber der Streaming-Plattform nun dahingehend, dass besagte Nutzungsrichtlinie, die er verletzt haben soll, erst nach dem Vorfall hinzugefügt wurden.

Aktuell ist Ice_Poseidon auf Youtube ausgewichen, wo er hofft, seinen Kanal erfolgreich weiterführen zu können.