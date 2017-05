Bis Ende des bevorstehenden Wochenendes könnt ihr The Division kostenfrei auf PC, PS4 und Xbox One spielen. Die Aktion beginnt sogar schon heute!

Folgende Termine solltet ihr für dieses Angebot von Ubisoft (laut der offiziellen Spielseite von The Division) im Blick haben.

PS4: Start 4. Mai um 9 Uhr, Ende am 8. Mai um 9 Uhr

Xbox One: Start 4. Mai um 9 Uhr, Ende am 8. Mai um 9 Uhr

PC: Start 4. Mai um 19 Uhr, Ende am 7. Mai um 22 Uhr

PS4-Besitzer benötigen eine "PlayStation Plus"-Mitgliedschaft, auf Xbox One hingegen müsst ihr an "Xbox Gold Live" teilnehmen, um das Gratis-Angebot nutzen zu können.

Ihr könnt das Spiel beliebig oft und ohne Einschränkungen spielen. Ausgenommen natürlich die kostenpflichtigen Erweiterungen. Wenn es euch Spaß gemacht habt, so könnt ihr die Vollversion mit einer Ersparnis von bis zu 65 Prozent bis zum 15. Mai erwerben. Den in der kostenfreien Testphase erspielten Fortschritt nehmt ihr dann in die Vollversion mit.

The Division gehörte 2016 zu den bestverkauften Spielen des Jahres auf Amazon. Doch bald schon schwand die Spielerbasis, da konnten auch die bisher gelieferten kostenfreien Erweiterungen nicht helfen.

Was The Division bietet und was nicht, erfahrt ihr aus dem Test "The Division: Ubisofts Frontalangriff auf die Destiny-Gemeinde".

Ubisoft kämpft um die Spieler: The Division bietet mal wieder ein kostenfreies Wochenende. Das ist nicht das erste Mal, aber ihr könnt durchaus auch das zweite Mal mitspielen. Ob die Spielerbasis so wieder wachsen kann?