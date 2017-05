gog.com: Diese "Star Wars" - Spiele sind gerade unverschämt günstig

May the 4th be with you. Ihr wisst schon, der heutige Tag wird auf englisch so ausgesprochen, dass es klingt wie "May the force be with you" - möge die Macht mit dir sein. Und weil das so ist, macht auch alle Welt heute etwas zu Star Wars. Dem schließen wir uns an und zeigen euch ein paar echt günstige Spiele.

Jede Menge "Star Wars"-Spiele könnt ihr momentan für wenig Geld auf gog.com bekommen. Unter anderem handelt es sich dabei um Star Wars - Battlefront 2, Star Wars - Knights of the Old Republic oder Star Wars - Rogue Squadron.

Für eine volle Liste an Spielen müsst ihr nichts weiter tun als euch diese Seite auf gog.com anzuschauen. Nach einem kurzen Staunen wegen der kleinen Preise solltet ihr euch dann noch nur auf gog.com anmelden - falls ihr das noch nicht getan habt - und dann loszocken. In diese Sinne wünschen wir euch einen schönen 4. Mai und sagen: Möge die Macht mit euch sein!

Spiele aus dem "Star Wars"-Universum gibt es mehr als genug. Es gibt ja auch kaum eine Filmreihe, die besseren Stoff für ein Videospiel bietet als Star Wars. Die interessanten Charaktere und riesigen Welten haben schon einige Entwickler inspiriert. Einige dieser Spiele findet ihr in der Bilderstrecke.