Call of Duty - Black Ops 3: Fünfter DLC "Zombie Chronicles" angekündigt

Eigentlich ist Call of Duty - Black Ops 3 schon längst kalter Kaffee. Der Ego-Shooter ist anderthalb Jahre alt und alle DLCs sind veröffentlicht, wie wir im Blickpunkt "Call of Duty - Black Ops 3: Salvation schließt die DLC-Saison ab" resümieren.

Die Rechnung haben wir jedoch nicht mit Entwickler Treyarch gemacht, der noch eine letzte Erweiterung im Ärmel hat. Über den Youtube-Kanal JCbackfire kündigt Jason Blundell an, seines Zeichen Vize-Chef von Treyarch, dass am 16. Mai für die PlayStation 4 Call of Duty - Black Ops 3 - Zombies Chronicles erscheinen soll. PC- und "Xbox One"-Spieler müssen auf den finalen DLC 30 Tage länger warten.

(Quelle: Youtube, JCbackfire)

Die Erweiterung beinhaltet acht Karten für den Zombie-Modus. Dabei handelt es sich um Neuauflagen aus den früheren Treyarch-Spielen Call of Duty - Black Ops, Call of Duty - Black Ops 2 und aus einer hierzulande nicht erhältlichen Version von Call of Duty 5 - World at War. Die Liste sieht wie folgt aus:

Nacht Der Untoten

Shi No Numa

Verrückt

Kino Der Toten

Ascension

Shangri-La

Moon

Origins

Alle Karten erhalten zudem eine optische Überarbeitung, damit sie den modernen Ansprüchen gerecht werden.

Ob der DLC noch vom Season Pass abgedeckt wird oder nicht, erklärt Blundell im Video allerdings nicht. Ebenso wenig gibt es einen Einzelpreis für die Erweiterung. Diese Details sollen in einem Livestream am 8. Mai geklärt werden. Immerhin erfüllt Treyarch damit das Versprechen, dass auch in diesem Jahr noch neue Inhalte für Call of Duty - Black Ops 3 erscheinen.

Vier, bald fünf DLCs und schon das Originalspiel hat nicht mit seinen Inhalten gegeizt: Call of Duty - Black Ops 3 bietet jede Menge Abwechslung und ist vermutlich deshalb immer noch ziemlich beliebt.