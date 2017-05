Kultmaler Bob Ross als spielbarer Charakter in Smite

Kommende Woche könnt ihr den stets relaxten Kultmaler Bob Ross in Smite steuern. Er ersetzt den Charakter Sylvanus im Spiel.

In Erinnerung an den 1995 verstorbenen Maler und TV-Moderator der Sendung "The Joy of Painting" wird auch Bob Ross' spielbarer Charakter stets gut drauf sein (wenn er seine Gegner in die Flucht schlägt).

Wie das englischsprachige Magazin Polygon berichtet, taucht der Maler nämlich samt Afro-Frise, Pinsel und Farbpalette im Spiel auf. Sogar der Treant, auf dem Sylvanus immer geritten ist, erhält eine "Bob Ross"-Kur. Der lebende Baum bekommt ein freundlichen Grinsen und einen grünen Bart verpasst.

Euch erwarten zudem Angriffe in Manier von Bob Ross. Er wirft Farbe auf seine Gegner und teilt mit Wolken-Bomben aus. Zudem beschwört er lustige Bäume. Seine Spezialattacke wird sein, dass Pinsel aus der Erde schießen, welche den Feinden Schaden zufügen und ein Gemälde im Stil von Bob Ross hinterlassen.

Voraussichtlich ab 16. Mai könnt ihr das "Bob Ross"-Paket im Spiel erwerben, welches nicht nur Sylvanus durch den Maler erstezt, sondern auch mehr "The Joy of Painting" in eure Menüführung bringt.

Wer jetzt Interesse an dem Onlinespiel hat und anfangen möchte, der riskiert am besten gleich einen Blick in den Einsteigerguide für Smite.

Es ist nicht das erste Mal, dass verstorbene Künstler in Videospielen auftauchen. So tritt der verstorbene Robin Williams beispielsweise auch in The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf, wenn auch nicht offiziell.

