Half-Life: Egoshooter-Klassiker nach fast 20 Jahren erstmals unzensiert in Deutschland erhältlich

Der Entwickler Valve hat überraschend eine neue, unzensierte Version von Half-Life für deutsche Kunden auf Steam veröffentlicht. Nach fast zwei Dekaden ist es damit erstmals offiziell möglich, den Klassiker mit vollem Gewaltgrad anstelle bizarrer Zensuren zu genießen.

(Quelle: Youtbe, gamesradararchive)

Half-Life gibt es seit inzwischen beinahe 20 Jahren, doch der Egoshooter-Klassiker stammt aus einer Zeit deutlich anderer Befindlichkeiten – insbesondere was die Freigabe von Gewaltinhalten in Deutschland betrifft. Das Half-Life, das deutsche Computerspieler damals zu Gesicht bekamen, unterschied sich in einigen Belangen stark von dem so gelobten Original.

Sicher, auch deutsche Spieler durften sich durch die unwirtlichen Hallen von Black Mesa ballern. Doch statt menschlicher Soldaten mussten sie etwa gegen Roboter in den Kampf ziehen. Die bizarrste Zensur kam wohl in Form der freundlich gesinnten Wissenschaftler, die nicht sterben konnten, sondern sich im eigentlichen Todesfall lediglich auf den Boden setzten und resigniert den Kopf schüttelten.

Damit ist jetzt Schluss. Wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet, hat Valve fast zwei Dekaden später überraschend ein Update des Spiels für deutsche Spieler auf Steam veröffentlicht, die ab sofort die Möglichkeit haben, Half-Life in seiner Originalform völlig unzensiert zu genießen. Wie der Entwickler in seiner Beschreibung angibt, können Nutzer, die das Spiel bereits besitzen, „Half Life Uncensored“ kostenfrei herunterladen.

Wer sich noch einmal die mitunter bizarren Zensuren der deutschen Fassung von Half-Life zu Gemüte führen möchte, der kann sich das Youtube-Video über diesen Zeilen ansehen.

Einen Eindruck von Half-Life bekommt Ihr in unserer umfangreichen Bildergalerie. Das Spiel versetzt Euch in die Haut des fähigen Wissenschaftlers Gordon Freeman, der sich nach einem fehlgeschlagenen Experiment aus der von Aliens und Soldaten überrannten Forschungseinrichtung Black Mesa herauskämpfen muss.