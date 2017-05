Die Wohltätigkeitsveranstaltung rund um den Multiplayer-Shooter Playerunknown's Battlegrounds ist ein voller Erfolg. Insgesamt wurden bisher über 220.000 Dollar gespendet.

Am 4. Mai 2017 fanden Streamer aus ganz Europa und den Vereinigten Staaten zusammen, um im DUOS-Modus des Spiels gegeneinander anzutreten. Dabei war es den Fans und Zuschauern möglich, Geld für die Hilfsorganisation Gamers Outreach zu spenden, welche "Ausrüstung, Technik und Software bietet, um kranken Kindern mit der Behandlung in Krankenhäusern zu helfen". Dabei kamen inzwischen über 123.000 Dollar (110.000 Euro) an Spendengeldern zusammen.

Um die mittlerweile zwei Millionen verkauften Einheiten des neuen Hits auf der Vertriebsplattform Steam zu feiern, beteiligt sich das Entwicklerstudio Bluehole selbst mit einer Summe von 100.000 Dollar (etwa 90.000 Euro). Damit kommt die Spendenaktion derzeit auf ein Gesamtergebnis von ungefähr 223.000 Dollar (knapp 203.000 Euro).

Bei Playerunknown's Battlegrounds tretet ihr alleine, mit einem Freund oder einem ganzen Squad gegen dutzende andere Spieler in einer offenen Welt an. Dabei habt ihr selbst die Wahl, wann ihr euch aus dem Flugzeug, mit allen 100 Kämfpern an Bord, auf das Schlachtfeld fallen lasst. Am Boden gilt es so lange wie möglich zu überleben und schnellstmöglich an Ausrüstung zu gelangen.

Solche Veranstaltungen machen Schule und sollten unterstützt werden. So spendete kürzlich auch die Community von Super Smash Bros. für einen kranken Spieler.

Ursprünglich war Playerunknown's Battlegrounds eine Modifikation von Day Z, bei dem ihr nicht nur gegen andere menschliche Spieler antretet, sondern euch auch vor überaus flinken Zombies in Acht nehmen solltet.