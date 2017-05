Gewinnspiel: Holt euch ein "Resident Evil 7"-Paket

Wir werden nicht müde es zu betonen: 2017 erlebt eine selten zuvor gesehene Flut an hochwertigen Horror-Spielen. Allen voran - und das darf man wohl mal reinen Gewissens behaupten - steht Capcoms Resident Evil 7 - Biohazard. Schließlich ist die Reihe der Urvater des "Survival Horror" und mit dem aktuellen Serienteil findet der große Name auch zur atmosphärischen und spielerischen Größe seiner Ahnen zurück.

Noch dauert es wohl ein wenig, bis der DLC "Not A Hero" erscheint, aber Capcom zeigt sich spendabel und versüßt euch die Wartezeit mit zehn dicken Paketen, jeweils bestehend aus:

1 x "Resident Evil 7"-Rucksack

1 x "Resident Evil 7"-T-Shirt

1 x Resident Evil 7 für PS4 oder Xbox One

Zehn hoffentlich glückliche Gewinner erhalten diese Pakete mit einer Spielversion ihrer Wahl, wobei wir jeweils fünf Stück für PS4, fünf für Xbox One verlosen. Dafür müsst ihr aber auch was tun! Nämlich folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten:

Welche dieser Personen hatte noch nie einen Auftritt in einem "Resident Evil"-Spiel?

a) Chris Redfield

b) Vanessa Redgrave

c) Albert Wesker

d) Leon Kennedy

Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schickt uns schnell eine Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und schreibt in die Betreffzeile "Rucksack-Horror". Gebt auch bitte unbedingt die richtige Antwort in der Mail an und für welche Konsole ihr das Spiel gerne hättet. Die Teilnahme läuft ab sofort, bis Montag, den 8. Mai 2017, um 9 Uhr morgens.

Was wir noch von euch benötigen: Euren vollständigen Namen, sowie eine gültige Postadresse, damit wir euch im Falle eines Gewinnes eure Preise auch zuschicken können.

WICHTIG: Da das Spiel frei ab 18 Jahren ist, sind wir gesetzlich verpflichtet, eine Alterskontrolle durchzuführen. Bitte schickt uns mit der Teilnahme-Mail auch einen Scan oder ein gut erkennbares Foto eines gültigen Ausweis-Dokuments (Personalausweis oder Reisepass). Sollte eines der Kriterien nicht erfüllt oder unvollständig sein, dürfen wir euch leider nichts zuschicken und es wird ein neuer Gewinner gezogen.

Teilnahmeberechtigt sind alle unsere Leser in Deutschland ab 18 Jahren, mit Ausnahme von Mitarbeitern der Firmen Capcom und Ströer Media Brands AG. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ich würde ja gerne teilnehmen, aber was passiert mit meinen Daten?

Eure Daten verkaufen wir gewinnbringend an die Umbrella Corporation, damit sie euch als Versuchskaninchen verwenden kann. Nein, natürlich nicht. Eure Daten dienen lediglich der gesetzlich vorgeschriebenen Altersprüfung und der Zustellung eurer Gewinne. Sie werden nicht weitergegeben oder für andere Zwecke genutzt und im Anschluss an das Gewinnspiel wieder gelöscht.

So, jetzt nicht lange warten, gleich mitmachen! So ein Horror-Paket kommt nicht alle Tage und es sucht dringend ein neues Zuhause. Wir drücken euch schon mal die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!