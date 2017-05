Need for Speed 2017: Komplett offline spielbar und weitere Infos

Das schwedische Entwicklerstudio Ghost Games gibt bekannt, dass ihr Ende 2017 nicht nur ein neues Need for Speed erwarten dürft, sondern auch, dass es komplett offline gespielt werden kann.

Nach ersten kleinen Details zum neuen Serienteil gibt es wieder neues Futter für Fans der Rennspiel-Serie. Das Rennspiel-Reboot Need for Speed bekommt nämlich einen Nachfolger spendiert, der im Laufe dieses Jahres erscheinen und auf denselben spielerischen Grundlagen basieren soll. Dabei werden außerdem vielfältige Tuning-Optionen und packende Verfolgungsjagden versprochen. Wie Ghost Games verrät werdet ihr dieses Mal auch abseits der asphaltierten Strecken ordentlich Gas geben können.

Um auf das Feedback der Fans und Spieler zu reagieren, verspricht das schwedische Studio außerdem, dass das "Always Online"-Feature aus dem Rennspiel gestrichen wird. Need for Speed 2017 biete ein Einzelspieler-Erlebnis, welches komplett offline bestritten werden und daher jederzeit pausiert werden kann.

Weitere Informationen erhaltet ihr nicht nur auf der Webseite Need for Speed, sondern aller Voraussicht nach auch im Rahmen der Veranstaltung EA Play, die vom 10. Bis 12. Juni 2017 in Los Angeles stattfinden wird.

Wie ihr im Test: "Need for Speed - Zurück in den Untergrund" erfahrt, konnte uns das Arcade-Rennspiel aus dem Jahr 2015 aufgrund seines geringen Umfangs und der recht kleinen Spielwelt nicht ganz überzeugen. Ob diese Mängel mit Need for Speed 2017 der Vergangenheit angehören werden, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Need for Speed erschien am 5. November 2015 für PS4 und Xbox One und ist seit dem 17. März 2016 auch für PC-Spieler erhältlich. Mehr zu den Untergrund-Rasereien in Need for Speed findet ihr in der Bilderstrecke.