Final Fantasy 7 Remake: Sprecher von Cloud Strife tritt wieder vors Mikrofon

Der Synchronsprecher Steve Burton hat über Twitter angekündigt, erneut Synchronarbeiten für den „Final Fantasy“-Charakter Cloud Strife anzugehen. Um welches Projekt es sich da konkret handelt, ist unklar – naheliegend ist aber eine Beteiligung an Final Fantasy 7 Remake.

Seit im Rahmen der E3 2015 mit Final Fantasy 7 Remake die Neuumsetzung des Rollenspielklassikers Final Fantasy 7 angekündigt wurde, müssen sich Wartende einer langen Informationsdurststrecke beugen. Square Enix sagt, ihr braucht noch viel Geduld. Doch nun gibt es eine Neuigkeit, die zumindest einige „Final Fantasy“-Fans glücklich stimmen könnte.

Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, hat der vornehmlich aus dem Fernsehen bekannte Schauspieler Steve Burton auf Twitter seine Rückkehr als Sprecher von Cloud Strife angekündigt. Dem „Final Fantasy“-Protagonisten hatte Burton etwa bereits im Film Final Fantasy 7: Advent Children seine Stimme geliehen.

Hope you all have a great day. Flying to LA today for the @DaytimeEmmys this Sunday and a little voice over work 4 #cloud-strife much luv