Red Dead Redemption 2: Angeblich erstes Bild im Internet aufgetaucht

Von offizieller Seite herrscht Schweigen über das im Oktober 2016 angekündigte Red Dead Redemption 2, aber das Internet steht bekanntlich niemals still. Auf der Webseite gtaforums.com ist nun vielleicht das erste Bild zum kommenden Westernepos geleakt worden.

Das Bild zeigt eine typische Szenerie: Eine kleine Stadt im Hintergrund mit Kirche, während ein Cowboy lässig mit einem Pferd vor dem Saloon wartet und sich dabei an einen Zaun anlehnt. Das Gesicht wird vom Hut nahezu komplett verdeckt. Auf dem ersten Blick wirkt der Leak recht glaubwürdig:

(Bildquelle: gtaforums.com)

Beim genaueren Betrachten fällt jedoch die Kameraperspektive ins Auge, die für Entwickler Rockstar Games sehr untypisch wirkt und mehr an einen klassischen Ego-Shooter erinnert - sofern wir davon ausgehen, dass nicht der Charakter im Zentrum des Bildes der Protagonist ist. Möglich wäre es aber, dass Rockstar Games die Ego-Perspektive aus GTA 5 auch in Red Dead Redemption 2 zum Einsatz bringt.

In den Kommentaren des Forums wird außerdem angemerkt, dass einige Teile des Bildes aussehen, als würden sie aus dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop stammen. Ein anderer Nutzer meint hingegen, dass er im Hintergrund den Armadillo Saloon aus dem Vorgänger wiedererkennt. Dem gegenüber steht die Animation (sofern man in einem Screenshot davon sprechen kann) des Charakters, die so unter anderem im Ankündigungstrailer von Red Dead Redemption 2 zu sehen ist.

Entwickler Rockstar Games und Hersteller Take Two haben sich bislang zu dem Bild nicht geäußert, weshalb die Frage nach der Korrektheit weiterhin offen bleibt. Möglicherweise handelt es sich bei dem Leak sogar eher um Far Cry 5, zu dem es seit kurzem Gerüchte über ein Western-Szenario gibt.

Ob John Marston aus Red Dead Redemption im Nachfolger erneut eine Rolle spielt, bleibt noch abzuwarten. Die Geschichte um den Cowboy gehört jedoch ohne Zweifel zu den besten auf der PlayStation 3 und Xbox 360.