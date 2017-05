Role Play Convention 2017: Jetzt für den Fantasy Award abstimmen

Fantasy-Freunde, eure Stimme ist gefragt! Im Rahmen der Role Play Convention (kurz: RPC), die am 27. und 28. Mai auf dem Gelände der Koelnmesse für eine buntes Spektakel sorgen wird, findet auch die Verleihung des Fantasy Award statt. Gemeinsam mit den Kollegen von GIGA Games und gamona werden natürlich auch wir davon berichten. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr bereits jetzt die Möglichkeit habt, eure Stimme abzugeben.

Für die Publikumswahl stehen folgende Kategorien zur Verfügung:

PC- und Konsolengames

Mobile- und Browsergames

"Pen & Paper"-Rollenspiel

Gesellschaftsspiele

Tabletop- und Miniaturenspiele

Literatur

Comics

Hier geht es direkt zur Abstimmung!

Teilnehmen könnt ihr noch bis zum 16. Mai 2017 um 24 Uhr. Eure Stimme wird auch belohnt, indem ihr die Möglichkeit habt, tolle Preise zu gewinnen, die von Publishern und Verlagen zur Verfügung gestellt werden. Darunter befinden sich Spiele, Medien und jede Menge Merchandising. Also, nicht lang zögern, Mitmachen lohnt sich!

Die Verleihung des Fantasy Award findet am Samstag, den 27. Mai unter der Moderation von Mháire Stritter und Tommy Krappweis im Rahmen der RPC statt. Also fleißig Daumen drücken für eure persönlichen Lieblinge! Behaltet auch die offizielle Seite der RPC Germany im Auge. Hier findet ihr stets alles, was das hungrige Fantasy-Herz begehrt.

Nicht mehr lange und die RPC 2017 öffnet ihre Tore. Wenn ihr jetzt für den Fantasy Award abstimmt, könnt ihr nicht nur euren Liebling unterstützen, sondern auch tolle Preise gewinnen! Was euch ihm Rahmen des Spektakels so alles erwartet, seht ihr in der Bilderstrecke mit Eindrücken aus dem Vorjahr.