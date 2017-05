Darksiders 3: Das ist die Protagonistin Fury

Seit Anfang Mai ist bekannt, dass THQ Nordic und Entwickler Gunfire Games an Darksiders 3 arbeiten. Mit dabei ist die neue Protagonistin Fury, die im Universum des Action-Spiels den dritten Platz der Reiter der Apokalypse einnimmt. Sie ersetzt damit Hunger, welcher normalerweise in der klassischen Riege der Reiter vorkommt.

Fury aus Darksiders 3 ist laut einem Bericht des englischsprachigen Magazins IGN vor allem selbstsicher, ehrgeizig und im Gegensatz zu Krieg, dem Helden des ersten Serienteils, dem Feurigen Rat loyal gegenüber eingestellt. Neben ihrem sichtbar langen, roten Haar (das wohl die Farbe des Zornes darstellen soll und somit auch zum Namen der Figur passt) verfügt die Dame außerdem über eine Peitsche, die sich hervorragend zur schnellen Bekämpfung von Gegnern eignet.

(Quelle: Youtube, IGN)

Im Kampf ist Fury deshalb von ihren Fähigkeiten her ein ganzes Stück beweglicher als Krieg, aber zugleich auch anfälliger für Treffer. Aus diesem Grund wird es in Darksiders 3 weniger Gegner zeitgleich auf dem Bildschirm geben als es noch in Darksiders oder Darksiders 2 der Fall war. Einfacher soll das Action-Adventure dadurch aber nicht werden. Stattdessen orientieren sich die Entwickler laut eigener Ausage ein kleines bisschen an der "Dark Souls"-Reihe von From Software.

Neben ihrer Peitsche, die offenbar mit späteren Upgrades verstärkt und ausgebaut werden kann, legt Fury außerdem viel Wert auf ihre langen Haare. Diesen sollen nicht nur der reinen Optik dienen, sondern verwandeln sich entsprechend Furys Magiestatus. Nutzt ein Spieler zum Beispiel oft Feuerzauber, dann wird die Frisur anschließend lichterloh brennen.

Selbst ausprobieren dürft ihr Fury voraussichtlich allerspätestens 2018, dem aktuell geplanten Erscheinungsjahr von Darksiders 3 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Dort trifft die Reiterin der Apokalypse auf die sieben Todsünden, die von ihr vernichtet werden sollen.

Die ersten Bilder zu Darksiders 3 machen klar, dass mit Fury nicht zu scherzen ist. Trotz der Apokalypse zeigt sie sich von bedrohlichen Umgebungen und Gegnern unbeeindruckt. Angesichts der langen Peitsche durchaus verständlich.