Dead Cells: Der nächste Hit auf Steam mit Castlevania-Anleihen

Während Playerunknown's Battlegrounds weiterhin sein Unwesen treibt und die Steam-Verkaufscharts für sich beansprucht, lauert im Rücken schon der nächste vielversprechende Indie-Hit: Dead Cells.

Beim Spiel des Entwicklers Motion Twin handelt es sich um ein grafisch pixellastiges Abenteuer, welches sich am NES-Klassiker Castlevania bedient. Hinzu wird eine Prise "roguelike" gegeben, wie es der eine oder andere möglicherweise von The Binding of Isaac - Rebirth kennt. Wenn ihr sterbt, verliert ihr demnach sämtliche Waffen, all euer Spielgeld und die Spielumgebung von Dead Cells ändert sich beim nächsten Durchgang. Neue Fähigkeiten bleiben eurem Charakter aber erhalten.

In den jeweiligen Levels warten jedoch nicht nur neue Geheimnisse auf euch, sondern auch zahlreiche Gegner. Für das Kampfsystem haben sich die Entwickler an der "Dark Souls"-Reihe von From Software orientiert. Einfach nur draufhauen ist nicht vorgesehen, sondern es gilt, Angriffe vorauszuahnen und auszuweichen.

Auf Steam kommt der Genre-Mix ziemlich gut an. Von 646 gezählten Nutzerwertungen sind 96 Prozent positiv und sorgen dafür, dass Dead Cells in den Steam-Charts Stück für Stück nach oben gelangt. Zudem befindet sich das Indie-Spiel aktuell im "Early Access"-Status, sprich: die Entwicklung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Das finale Spiel soll laut Entwickler in acht bis zwölf Monaten das Licht der Welt erblicken.

Dennoch verfügt Dead Cells schon jetzt über ein reichhaltiges Angebot an Inhalten: Elf Levels, zwei Bosse, 50 verschiedene Waffen und zwei Spezialfähigkeiten sollen, je nach Spielweise, für über 15 Stunden Spielspaß sorgen. Das fertige Spiel soll, so der Plan, den Inhalt verdoppeln.

Noch mehr spannende Geheimtipps auf Steam, die euch mehrere Stunden Unterhaltung bieten wollen, stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. Ein Blick lohnt sich definitiv.