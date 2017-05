Sonic Mania: Neuer Trailer veröffentlicht

Hersteller und Entwicklerstudio Sega hat einen neuen Trailer zum „Jump’n’Run“-Abenteuer Sonic Mania veröffentlicht und weitere Infos zum Spiel bekanntgegeben.

Nach Angaben von Sega soll das Spiel eine Hommage an die Vergangenheit und ein Ausblick in die Zukunft der "Sonic"-Serie werden und nostalgische Gefühle bei den Spielern wecken. Dabei möchte Sega vor allem jene Besonderheiten aufgreifen, welche die Videospielreihe damals so beliebt gemacht haben. Sonic Mania soll mit neuen Levels, mächtigen Bossen und drei spielbaren Hauptdarstellern aufwarten. Das Spielgeschehen findet dabei in 60 Bildern pro Sekunde statt.

Wie ihr im Video seht rennt, springt und klettert ihr in Sonic Mania unter anderem als Knuckles the Echidna durch 2D-Welten, die von Geschicklichkeitspassagen nur so strotzen. Der rote Ameisenigel feierte seinen ersten Auftritt in Sonic 3 und kämpft sich hier durch die sogenannte "Flying Battery Zone" im ersten Akt.

Entwickelt wird das Spiel in Zusammenarbeit mit Christian Whitehead, der unter anderem für gelungene Portierungen von diversen Videospielen der "Sonic"-Reihe sorgte. Mit dabei ist auch Entwicklerstudio PagodaWest Games und Headcannon. Erscheinen soll das Abenteuer voraussichtlich noch im Sommer 2017.

Sonic Mania erscheint als Download für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Eingefleischte Fans werden sich auch über die Neuigkeit freuen, dass Sonic Mania eine schicke Collector's Edition bekommt.

Der erste Ableger der Reihe, Sonic the Hedgehog, erschien im Jahre 1991 für das Master System und Jahre später auch für PlayStation 3, Xbox 360, iPhone und Android. Dass Sonic Kult und nicht nur für Sammler einen Tipp wert ist, bezeugt die Bilderstrecke.