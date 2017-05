Call of Duty - Black Ops 3: Werft einen Blick auf die überarbeiteten Zombie-Karten

Acht Zombie-Karten mit Zeichnungen vom "Metal Gear Solid"-Künstler zum Preis von 30 Euro: Das bietet der kommende DLC Zombie Chronicles für Call of Duty - Black Ops 3. Entwickler Treyarch führt damit die Geschichte zusammen, die einst in einer hierzulande nicht erhältlichen Version von Call of Duty 5 - World at War ihren Anfang nahm.

Via Twitter gibt das Studio einen ersten Einblick in die überarbeiteten Karten von Zombie Chronicles. Den Auftakt der Invasion bildet "Nacht der Untoten":

The undead take over the abandoned airfield of Nacht Der Untoten, where it all began for @Treyarch Zombies. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/vSxEI1nMBM 13. Mai 2017

Weiter geht es in der Irrenanstalt von "Verrückt", die vor allem kleine Räume und noch engere Gänge bietet. Nicht zu vergessen, dass hier sogar die Zombies durchdrehen.

Tight corridors and crazed Zombies make Verrückt perfect for up-close and personal horde slaying. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/pM8XiWHAMk — Call of Duty (@CallofDuty) 13. Mai 2017

In "Shi No Numa" geht es in einen sumpfigen Dschungel, welcher gleich mehrere Verteidigungspunkte vor den Zombies bietet.

Shi No Numa houses the Rising Sun Facility, with zombies lurking through its swampy waters. Ready to go back? #ZombiesChronicles pic.twitter.com/8jTRavO6Qa — Call of Duty (@CallofDuty) 13. Mai 2017

Das "Kino der Toten" ist zweifellos kein guter Ort für das erste Date, aber bietet genügend Gelegenheiten, den lauten Zombies die Meinung zu geigen.

Welcome back to the Theater of the Dead. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/7jp4ZmBgc3 — Call of Duty (@CallofDuty) 14. Mai 2017

Nummer Fünf und damit die letzte Karte, die Treyarch via Twitter vorstellt, ist "Ascension", welche unter anderem untote Weltraumaffen in den Kampf schickt.

Ascension features a zombified Soviet shuttle launch... not to mention undead Space Monkeys. #ZombiesChronicles pic.twitter.com/fS1s0Filr5 — Call of Duty (@CallofDuty) 14. Mai 2017

Die restlichen drei Karten hören auf die Namen Shangri-La, Moon und Origins, die ebenfalls technisch überarbeitet werden. Selbst Hand anlegen könnt ihr an Call of Duty - Black Ops 3: Zombie Chronicles voraussichtlich ab dem 16. Mai auf der PlayStation 4. PC- und "Xbox One"-Spieler müssen sich einen Monat länger gedulden.

Call of Duty - Black Ops 3 und die ersten vier DLCs bieten schon zahlreiche Inhalte, aber noch ist für Entwickler Treyarch nicht Schluss. Mit Zombie Chronicles wird der Zombiemodus noch einmal umfangreich erweitert.