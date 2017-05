Es gibt neues Videomaterial zu Super Mario Odyssey. Die abgefilmten Bilder zeigen neue Areale aus dem Spiel.

(Quelle: Youtube, 遠藤英誠)

Das Witzige daran ist allerdings, dass das Material tatsächlich gar nicht so neu ist. Bereits Mitte Januar wurde der Film auf der "Nintendo Switch Experience" in Japan gezeigt. Doch erst jetzt macht das Video so richtig die Runde durch die Medien.

Im Gegensatz zum ersten Video zu Super Mario Odyssey, welches bereits in GTA 4 nachgebaut wurde, erkennt ihr weitere Regionen, die ihr im Spiel besuchen könnt.

Das jetzt aufgetauchte Video zeigt keine echten Spielszenen direkt aus dem Spiel und könnte entsprechend aufbereitet worden sein. Neben diesem neuen Videomaterial gibt es allerdings keine Neuigkeiten zu Marios Auftritt auf Nintendo Switch.

Unklar ist auch, wann das Spiel denn nun erscheint. Schon zum Jahresanfang 2017 hieß es, dass Super Mario Odyssey bereits fertig sei. Doch bislang gibt es kein offizielles Veröffentlichungsdatum.

Super Mario und seine Freunde düsen aktuell auf Karts über den Bildschirm der Switch. Noch in diesem Jahr soll der Klempner aber auch sein eigenes Abenteuer für die Konsole bekommen. Noch ist jedoch unklar, wann Super Mario Odyssey letztendlich erscheint.