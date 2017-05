Gerücht: Spyro kehrt auf die PlayStation 4 zurück

In Skylanders hat Spyro seinen bis dato letzten Auftritt auf einer Spielekonsole gehabt.

Erscheint nach der "Jak and Daxter"-Reihe und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bald auch der lila Drache Spyro auf der PlayStation 4? Die Facebook-Seite der niederländischen Sony-Abteilung heizt in diesen Tagen die Gerüchteküche an.

Auf einem kurzzeitig veröffentlichten und mittlerweile wieder gelöschten Bild, welches die australischen Kollegen von Press Start rechtzeitig gesichert haben, sind verschiedene PlayStation-Maskottchen abgebildet, darunter Kratos aus God of War, der bereits erwähnte Crash Bandicoot oder auch Parappa the Rapper. Auffällig: Jeder dieser Charaktere ist mittlerweile oder bald auf der PlayStation 4 spielbar, außer eben Spyro.

Auch wenn die Faktenlage aktuell sehr dünn ausfällt, ist ein Comeback von Spyro möglicherweise gar nicht so unwahrscheinlich. Immerhin liegen die Rechte hierfür bei Activision, die mit der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy schon einem anderem PlayStation-Maskottchen eine Rückkehr ermöglichen.

Bei einem Erfolg der Neuauflage, zu der vor kurzem ein neues Video veröffentlicht wurde, könnte eventuell eine ähnliche Trilogie rund um Spyro the Dragon, Spyro 2 - Gateway to Glimmer und Spyro 3 - Year of the Dragon folgen. Eine offizielle Bestätigung zu diesem Gedankenspiel gibt es allerdings nicht.

Auf der ersten PlayStation hat Spyro sich einen Namen zwischen Tekken, Final Fantasy 7 und Crash Bandicoot gemacht. Heute tritt der lila Drache kaum noch in Erscheinung und wenn, dann nur als Teil der Skylanders-Familie.