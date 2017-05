Sega plant Wiederbelebung alter Spielemarken

Shenmue, Jet Set Radio, Virtua Fighter und Skies of Arcadia: Was haben diese vier Spiele gemeinsam? Sie stammen allesamt von Sega und wurden in den vergangenen Jahren mal mehr, mal weniger stark vernachlässigt. In Zukunft soll sich das ändern.

Das ist zumindest der Plan laut einer internen Sega-Präsentation mit dem Titel "Road to 2020". Ziel ist es, zum einen neue und aktuelle Spieleserien in Nordamerika und Europa zu etablieren, und zum anderen alte Marken wiederzubeleben. An welche alten Klassiker hier Sega denkt, geht jedoch laut der englischsprachigen Webseite Gematsu nicht aus der Präsentation hervor.

Eine Umfrage des Unternehmens aus dem Jahr 2016 liefert möglicherweise erste Hinweise, wie Nutzer des Reddit-Forums feststellen. Auf die Frage hin, welche Sega-Marke wieder auf den Markt erscheinen sollte, haben die Teilnehmer vor allem für Sakura Wars, Jet Set Radio und Virtual On abgestimmt.

Shenmue, dessen dritter Serienteil sich zurzeit in Entwicklung befindet, landet nur knapp dahinter auf dem vierten Platz. In der Umfrage werden noch weitere Klassiker wie Alex Kidd in Miracle World oder Daytona USA genannt. Welche Spiele davon Sega in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten.

Mit der aktuellen Generation ist Sega übrigens ebenfalls zufrieden. Sowohl Persona 5, welches im Test "Persona 5: Das Herz will, was das Herz will" auf nahezu ganzer Linie überzeugt, als auch Total War - Warhammer sind finanziell erfolgreich. Der Hersteller hält deshalb an seiner Vermarktungsstragie weiter fest.

Sega hat als Unternehmen schon einige Jahre auf dem Buckel und in all der Zeit nicht nur eigene Konsolen veröffentlicht, sondern ebenso zahlreiche Spiele. Nicht wenige davon gelten noch heute als Klassiker, wie unsere Bilderstrecke beweist.