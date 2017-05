Injustice 2: Prügelspiel kommt bei Metacritic gut weg

Das Superhelden-Prügelspiel Injustice 2 bekommt die ersten, internationalen Bewertungen. Und die zeichnen allesamt ein positives Bild. Aus den folgenden Zeilen erfahrt ihr ein paar Highlights der Wertungen.

Über Metacritic gibt es derzeit nur positive Einschätzungen zum Spiel. Das führt zu einer Durchschnittsnote von 88 Punkten. In die Wertung fließen allerdings noch keine Einschätzungen von Spielern, sondern lediglich seitens der Presse ein.

Immerhin erscheint Injustice 2 voraussichtlich auch erst in zwei Tagen, am 18. Mai, für PS4 und Xbox One. Nachfolgend ein paar Zitate aus den einzelnen Einschätzungen.

Während IGN Spanien eine kurze knackige Zusammenfassung bietet ... :

"Ein exzellentes Spiel, das in jeder Hinsicht besser als der Vorgänger ist. Eines der besten Prügelspiele seit langem,"

... geht das englischsprachige Magazin Game Informer mehr ins Detail und erwähnt auch die Kampagne des Spiels:

"Injustice 2 ist ein ziemlich großes Spiel mit einer ausladenden Kampagne, ein großartiges Kampferlebnis und ziemlich vielen interessanten Sammelobjekten. Die kleinen Veränderungen am Kampfsystem sorgen für einen dynamischen Spielfluss, was gerade in Onlinekämpfen sehr gut funktioniert."

Und zu guter Letzt noch ein Zitat von IGN Italien:

"Das muss jeder DC-Fan haben. Es ist aber auch darüber hinaus ein sehr gutes Prügelspiel für jeden. Wer den Vorgänger mochte, wird dieses Spiel lieben."

Ihr wisst nicht, was euch in dem Spiel erwartet? Dann riskiert doch mal einen Blick in die Vorschau "Injustice 2: Die DC-Helden prügeln sich wieder". Wir sitzen selbst gerade an den Arbeiten zum Test, den wir euch bald präsentieren. Haltet die Augen offen!

Wer ist der bessere Superschurke? Wer der stärkere Superheld? In Injustice 2 könnt ihr es erneut herausfinden und erfahrt auch noch eine packende Kampagne. Übrigens ist Aquaman auch mit dabei.