Phantom Dust: Neuauflage erscheint heute gratis für PC und Xbox One

Überraschende Neuigkeit von Microsofts Marketing-Chef Aaron Greenberg: Die Neuauflage des einstigen Xbox-Spiels Phantom Dust erscheint im Laufe des heutigen Tages gratis für Windows 10 und Xbox One.

Der Mix aus Strategie-, Action- und Sammelkartenspiel wird dauerhaft auf beiden Plattformen kostenlos zur Verfügung stehen, ist Teil der "Play Anywhere"-Iniative, wodurch ihr eure Spielfortschritte zwischen Konsole und PC synchronisieren könnt, und beinhaltet sowohl die Einzelspieler-Kampagne, als auch den Mehrspieler-Modus.

Excited to announce a fan favorite Phantom Dust will re-release exclusively tomorrow for free on @Xbox One & @Windows 10! pic.twitter.com/q8lmn4yeIh 15. Mai 2017

Wem Phantom Dust jetzt nicht sofort etwas sagt, hier eine Kurzzusammenfassung: 2004 versucht Microsoft mit der originalen Xbox den japanischen Markt aufzumischen, der schon damals von Sony und Nintendo dominiert wird. Phantom Dust soll mit einer Mischung aus Action- und Sammelkartenelementen die Spieler für sich gewinnen. Die Karten gewähren Zugriff auf verschiedene Fähigkeiten, die vor allem in Mehrspieler-Gefechten zahlreiche taktische Entscheidungen ermöglichen.

Das Ende vom Lied: Phantom Dust scheitert und noch heute spielt Microsoft im japanischen Videospielgeschäft kaum eine Rolle. Mit Scalebound wollte Microsoft offenbar einen neuen Versuch starten, aber das Projekt wurde bekanntlich Anfang des Jahres eingestellt.

Die Neuauflage von Phantom Dust wurde schon auf der E3 2014 angekündigt, damals jedoch noch als vollwertiges Remake. Der Entwickler Darkside Games ging jedoch pleite und aus dem Remake ist mittlerweile ein HD-Remaster geworden. Phantom Dust bietet nun höher aufgelöste Texturen, eine native 1080p-Auflösung und sogar Cross-Play zwischen Windows 10 und Xbox One.

Im Folgenden noch die Systemanforderungen für PC-Spieler:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core2 Duo E6550 @ 2,33 GHz oder AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 650 oder AMD Radeon HD 7750

Arbeitsspeicher: 1 Gigabyte

DirectX: 11

Phantum Dust ist nicht die einzige Neuauflage, die es auf der aktuellen Konsolengeneration gibt. Sowohl auf der Xbox One, als auch auf der PlayStation 4 könnt ihr zahlreiche Spiele noch einmal in hübscherer Optik erleben. Werft mal einen Blick in die Bilderstrecke, um zu sehen, was euch da alles geboten wird.