Pokémon Go: Junger Spieler stürzt und verliert Teil seines Augenlichts

Ein tragischer Unfall widerfuhr jüngst einem 14 Jahre alten Jungen im US-Bundesstaat Washington. Vertieft in das Smartphone-Spiel Pokémon Go stolperte und stürzte er, wodurch er schwere Schäden an einem Auge davontrug und halb erblindete.

Lange ist es nun nicht mehr hin, dann liegt der erste, gigantische Hype um das Smartphone-Spiel Pokémon Go auch schon wieder ein Jahr in der Vergangenheit. Insbesondere die Anfangszeit im Sommer des vergangenen Jahres brachte gefühlt täglich neue kuriose Geschichten rund um das Spiel aus dem Hause Niantic Labs. Und während der Trubel relativ schnell wieder abflaute, gibt es noch immer eine Menge digitale Pokétrainer, und auch immer noch viele Geschichten, die leider kein gutes Ende nehmen.

Wie die englischsprachige Webseite Gamerant auf Basis eines Berichts von The Medical Journal of Australia schreibt, kam es kürzlich im US-Bundesstaat Washington zu einem Unfall, im Rahmen dessen ein 14 Jahre alter Junge sein halbes Augenlicht verlor. Berichten zufolge war der kleine Trainer so vertieft in seine Pokémon-Abenteuer, dass er stolperte und auf den Boden fiel – so weit, so harmlos. Die Folgen allerdings sind alles andere als harmlos.

Ob der Junge im Sturz mit irgendwelchen potenziell gefährlichen Gegenständen in Berührung kam, geht aus dem Bericht nicht hervor, sicher ist aber: Während eines seiner Augen zunächst lediglich Auffälligkeiten in Form ungewöhnlicher Reaktionen auf Lichtreize aufwies, war der davongetragene Nervenschaden offenbar so groß, dass daa Auge nur wenige Tage später vollständig erblindete. Ohne chirurgische Eingriffe wird der junge Pokétrainer wohl nie wieder mit diesem Auge sehen können.

Über die Monate hat sich der Hype um Pokémon Go deutlich gelegt, doch in der Zukunft sollen Euch spezielle Events wieder nach draußen treiben. Da empfiehlt es sich, auch mal den Blick vom Smartphone abzuwenden und die Umwelt im Blick zu haben.

Der tragische Unfall des Jungen aus Washington ist eine von vielen Geschichten, die nach dem erfolgreichen Start von Niantics Smartphone-Spiel geschrieben wurden. In unserer Bildergalerie bekommt Ihr einen Eindruck von der Erfolgsgeschichte Pokémon Go, die im vergangenen Jahr ihren Anfang nahm.