Steam: Über 400 Spiele im Mai stark reduziert

Wer regelmäßig Spiele über Steam kauft, hat in den kommenden Tagen die Möglichkeit, attraktive Rabatte in Anspruch zu nehmen. Die englischsprachige Vertriebsseite Bundlestars.com bietet im Mai nämlich über 400 mitunter stark reduzierte Steam-Keys zum Kauf an.

Erst in der vergangenen Woche startete Sony gleich drei große Rabattaktionen mit fast 200 reduzierten Spielen für den Mai, nun gibt es auch für PC-Spieler und Steam-Nutzer guten Grund, die Brieftasche zu zücken. Die englischsprachige Vertriebsseite Bundlestars.com hat die Aktion „May Madness“ ins Leben gerufen, im Rahmen derer über 400 Spiele mitunter stark reduziert angeboten werden.

Damit aber nicht genug: Über den Code „MAY5“ lassen sich bei Abschluss einer Bestellung weitere fünf Prozent Rabatt anrechnen. Auf Bundle Stars kauft Ihr Steam-Keys, die Ihr anschließend auf Steam selbst gegen entsprechende Spiele einlösen könnt.

Eine Auswahl aktuell reduzierter Steam-Spiele bei Bundle Stars:

Die meisten Spieleangebote sind für eine Dauer von einer Woche angesetzt – Ausnahmen sollen laut Anbieter entsprechend gekennzeichnet sein.

Die digitale Vertriebsplattform Steam lockt mit einer umfangreichen Spielebibliothek. In unserer Bildergalerie findet ihr einige echte Download-Geheimtipps, die so manch einer möglicherweise noch nicht auf dem Schirm hatte.