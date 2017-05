Ubisoft: Neues Assassin's Creed, Far Cry und The Crew

Wir merken es, ihr merkt es: Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, steht vor der Tür. Vom 13. bis 15. Juni streiten sich in Los Angeles wieder die großen Spielehersteller um eure Aufmerksamkeit. Einer hat direkt schon jetzt angefangen: Ubisoft macht euch den Mund mit drei Spieleankündigungen wässrig.

Auch auf der letzten E3 hatte Ubisoft einiges zu bieten.

In einer Pressemitteilung bestätigte der Entwickler Ubisoft die Entwicklung von drei Spiele-Fortsetzungen. Mit "Seid gespannt auf die nächsten Wochen" ist diese Mail kurz und bündig überschrieben. Viel mehr Informationen gibt es auch nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass von allen drei Neuankündigungen auf der E3 etwas zu sehen sein wird.

Ihr wollt nun wissen, um welche Spiele es sich handelt? Dann wollen wir es mal kurz machen und euch die drei Bilder zeigen, die in der Mail zu finden waren:

Es handelt sich also um ein neues The Crew sowie eine Fortsetzung zu Far Cry und Assassin's Creed. Wir werden euch natürlich immer auf dem neuesten Stand halten. Sobald es mehr Informationen gibt, werdet ihr diese zuerst auf spieletipps finden. Doch nun seid ihr gefragt: Was erwartet ihr euch von diesen Fortsetzungen? Schreibt uns eure Hoffnungen und Ängste doch in die Kommentare.