The Witcher 3 - Blood and Wine: So wurde die Stadt aus der Erweiterung gebaut

Mit The Witcher 3 - Blood and Wine hat es Hexer Geralt nicht nur in die Region Toussaint verschlagen, sondern er darf zugleich auch die Stadt Beauclair erkunden. Die fast schon märchenhaft verspielte Gegend hat es uns einst im Test "The Witcher 3 - Blood and Wine: Das ist das Ende" sehr angetan.

Doch wie wird eigentlich so eine Stadt gebaut? Dieses Gehemnis verrät Kacper Niepokolczycki von Entwickler CD Projekt Red in einem Vortrag auf der jüngsten Game Developers Conference.

(Quelle: Youtube, GDC)

Niepokolczycki konzentriert sich hauptsächlich auf die technischen und künstlerischen Ziele, die der polnische Entwickler CD Projekt Red mit Beauclair erreichen wollte. So heißt es unter anderem, dass die Umsetzung der Stadt den Programmierern nicht so einfach gefallen ist, aber sie schlussendlich die Limitierungen umgehen konnten.

Das Rollenspiel The Witcher 3 - Wild Hunt mitsamt seinen Erweiterung sorgt für stundenlange Unterhaltung. Die Geschichte des letzten Kapitels von Hexer Geralt zieht die Spieler genauso in ihre Bann wie die offene Spielwelt und die dazugehörige Optik.