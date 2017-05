Harvest Moon - Light of Hope: Neuer Teil für PC, PS4 und Nintendo Switch angekündigt

Rune Factory Frontier

Pünktlich zum 20. Jubiläum der „Harvest Moon“-Reihe hat Publisher Natsume einen neuen Teil angekündigt. Harvest Moon - Light of Hope soll für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen und auf der kommenden Spielemesse E3 2017 bereits spielbar sein.

Harvest Moon - Baum der Stille war der erste Ableger, der exklusiv für Nintendo Wii erschien.

Das Jahr 2017 bringt ein weiteres großes Spielejubiläum. Diesmal geht es um die Marke Harvest Moon, die im Jahr 1997 im Westen auf dem Super Nintendo Entertainment System ihre Premiere feierte. Anlässlich des 20. Geburtstags hat der Publisher Natsume offiziell einen neuen Ableger der beliebten Lebens- und Wirtschaftssimulation angekündigt: Harvest Moon - Light of Hope soll als erster Teil seiner Reihe für den PC erscheinen, daneben sind Fassungen für die Konsolen PlayStation 4 und Nintendo Switch in Planung.

In Harvest Moon - Light of Hope soll der Spieler in die Haut eines Helden schlüpfen, der in einem Sturm Schiffbruch erleidet und an den Strand einer kleinen Hafenstadt gespült wird. Auch diese wurde vom Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen, weswegen es nun am Spieler ist, die Stadt und das eigene Leben wieder aufzubauen. In bester „Harvest Moon“-Manier muss dafür geschickt gewirtschaftet werden.

Laut Natsune soll sich „Light of Hope“ klar der SNES-Nostalgie vergangener Tage bedienen, im Vergleich zu früheren Teilen der Reihe aber mit einer tieferen Geschichte und bedeutsameren Charakteren sowie klar gesteckten Zielen aufwarten.

Wie sich das genau äußert, könnten Besucher der anstehenden E3 vom 13. bis 15. Juni 2017 selbst erfahren – dort soll Harvest Moon - Light of Hope bereits auf PC und Nintendo Switch spielbar sein. Ein Veröffentlichungsdatum für das fertige Spiel wurde noch nicht bekannt gegeben.

„20 Jahre Harvest Moon“ – Einen Eindruck von den vielen Spielen der beliebten „Harvest Moon“-Reihe erhaltet Ihr in unserer umfangreichen Bildergalerie. Die Reihe umspannt etliche Plattformen von SNES bis Nintendo Wii, und unternahm auch Abstecher auf Sonys PlayStation.