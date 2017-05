Destiny 2: Am Donnerstag im Livestream

An alle Destiny-Jünger: Es reicht. Schluss mit Warten! Gebt es ruhig zu, ihr wollt endlich wissen, was Destiny 2 auf dem Kasten hat! Und siehe da: Morgen, am Donnerstag, den 18. Mai 2017 könnt ihr das ab 19 Uhr hautnah erleben. In Form eines Livestreams, der euch das nächste große Sci-Fi-Abenteuer näherbringen will.

Diesen Livestream solltet ihr aus mehreren Gründen nicht verpassen. Es sind in der Tat gute Gründe! Derer gibt es drei:

Ihr erlebt das Spiel in Aktion. Ihr erfahrt alles Wissenswerte rund um die Charaktere Zavala, Ikora Rey und Cayde-6. Sie repräsentieren die Hüterklassen: Titan, Warlock und Jäger. Als Anführer der Hüter geben sie die Marschrichtung vor und setzen Missionsziele. Wie werden sie mit den neuen Gefahren umgehen, die der Menschheit drohen? Es gibt was zu gewinnen! Was, das erfahrt ihr morgen hier auf spieletipps.

Den Livestream präsentieren wir euch in einer separaten Meldung, da erfahrt ihr dann auch alles rund um das Gewinnspiel. Wir freuen uns schon auf eure Teilnahme!

Falls ihr noch keine Berührungspunkte mit dem Destiny-Universum habt, nutzt die Zeit und taucht in die Spielwelt ein. Natürlich stehen wir euch dabei gerne mit Rat und Tat zur Seite:

Destiny 2 tritt in große Fußstapfen, denn der Vorgänger zeigt sich als überaus ambitioniertes Projekt. Werft mal einen Blick in die Bilderstrecke, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Jetzt soll der Nachfolger kommen und alles in den Schatten stellen. Mehr dazu erfahrt ihr ab morgen, um 19 Uhr, hier bei uns im Livestream.