Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo entfernt obszöne Geste

In Mario Kart 8 - Deluxe gibt es im Zuge eines Patches ein paar Änderungen. Unter anderem verschwindet nun eine beledigende Geste aus dem Spiel.

Beleidigende Geste? In einem Spiel des eigentlich so familienfreundlichen Unternehmens Nintendo? Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Aber es liegt wohl daran, dass die Geste der Fahrerin "Inkling Girl" im Heimatland des Spiels, Japan, etwas anderes bedeutet als in Europa.

Hier ein Vergleich der Gesten (Bilquelle: NeoGaf Neiteio):

Vorher

Nachher

Zum Ausdruck der Freude hatte die Fahrerin eine Faust nach oben gestreckt, während ihre andere Hand auf dem Oberarm ruhte. Während das in Japan als harmlos gilt, so kann es unter anderem in Deutschland als "Du kannst mich mal" verstanden werden. In Italien wird diese Geste noch mit weitaus expliziteren Worten asoziiert, die wir euch an dieser Stelle ersparen wollen. Aber nun, nach dem Patch, ist ja wieder alles pädagogisch korrekt im Spiel.

Neben der Abschaffung dieser Geste gab es aber noch weitere Anpassungen. Die kompletten Patchnotes könnt ihr in englischsprachiger Form über das Magazin Kotaku erfahren.

Im aktuellen Kartspiel mit Mario und seinen Freunden (und Feinden) gehts mal wieder rasant zu. Es war sogar so rasant, dass jetzt ein Charakter in seinem Enthusiasmus gebremst und die damit verbundene Geste etwas abgeschwächt wurde. Immerhin sollte man ja auch freundlich im Straßenverkehr agieren.