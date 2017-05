South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe: Konkretes Veröffentlichungsdatum bekannt

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe hat endlich ein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten. Im Herbst könnt ihr die kleinen Racker/Superhelden/Stinkstiefel auf ihren Abenteuern begleiten.

Bisher stand nie so recht fest, wann das Spiel denn nun erscheinen wird. Es gab immer nur Verschiebungen der Veröffenlichung.

Doch nun heißt es: South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint voraussichtlich am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Wie Hersteller Ubisoft bereits im Vorfeld angekündigt hat, erscheint das Spiel komplett in Deutsch inklusive Übersetzung der vielen Schimpfwörter, die im Spiel fallen werden. Unklar ist jedoch noch, ob und wie stark der Inhalt des Spiels zensiert wird. Im Vorgänger South Park - Der Stab der Wahrheit fielen in der deutschen Version ganze Szenen der Schere zum Opfer, weil sie nach Ansicht der Behörden zu heftige Bilder vermittelten.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2016 erscheinen. Doch immer wieder kam etwas dazwischen. Terminverschiebungen sind in der Branche nicht unüblich. Doch sind sie deswegen gleich schlecht? Schaut mal in die Kolumne "Bis einer weint: Pro & Contra - Spieleverschiebungen", in welcher das Thema heiß diskutiert wird.

South Park geht in eine weitere Spielrunde (hier seht ihr Bilder vom ersten Spiel). Doch die Entwicklungsarbeiten zogen sich ziemlich lange hin. Erst jetzt gibt es auch mal ein konkretes Veröffentlichungsdatum für South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe.