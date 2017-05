Spacewar: Auf Steam versteckt, aber Tausende spielen es täglich

Mit circa 8.000 Spielern pro Tag ist Spacewar nicht ganz so erfolgreich auf Steam wie Playerunknown's Battlegrounds, aber nichtsdestotrotz würde das Spiel ohne Probleme in den Top 100 landen. Spacewar existiert jedoch öffentlich gar nicht.

Der sehr simpel gehaltene Weltraumshooter, der zuweilen an den Spieleklassiker Asteroids erinnert, dient eigentlich nur als Testumgebung für die Implementierung von Achievements und dem Steam Workshop. Aber auch Nicht-Entwickler können Spacewar ausprobieren. Dazu benötigt ihr lediglich das Windows "Ausführen"-Tool (Standard: Windowstaste + R) und gebt dort "steam://run/480" ein. Anschließend solltet ihr von Steam die Benachrichtigung erhalten, ob ihr Spacewar installieren wollt. Mit gerade einmal 10 Megabyte fällt der Download sehr klein aus.

Spacewar ist in erster Linie ein Multiplayer-Spiel, aber wenn ihr nach Servern oder Lobbys sucht, werdet ihr kaum welche finden. Der Grund dafür ist nicht, dass jeder Spacewar-Spieler solo unterwegs oder ein Entwickler ist, sondern ausgerechnet Softwarepiraten beschönigen die Nutzerzahlen, wie die englischsprachige Webseite githyp berichtet.

Steam kann Hacks, Cheats und illegal erworbene Lizenzen für Steam-Spiele erkennen und in der Theorie entsprechende Maßnahmen einleiten. Mittlerweile haben jedoch findige Nutzer eine Lösung gefunden, um ihre illegal heruntergeladenen Spiele in Steam als Spacewar zu maskieren. Somit werden die Steam-Maßnahmen nicht misstrauisch.

Sollte also jemand auf eurer Freundesliste Spacewar spielen, so ist es nicht vollkommen abwegig, dass er eigentlich in dem Moment etwas ganz anderes spielt. Wobei dies nicht bedeutet, dass jeder, der Spacewar spielt, zwingend auf illegale Kopien zurückgreift. Stattdessen gibt es sehr wohl einige Fans, die Spacewar als kurzweiligen Zeitvertreib sehen oder aber sich bewusst maskieren, um nicht bei einem anderen Spiel gestört zu werden.

Spacewar mag zwar simpel ausfallen, aber ist damit nicht automatisch ein schlechtes Spiel. Im Falle unserer Bilderstrecke sieht das ein wenig anders aus: Hierbei handelt es sich um die schlechtestbewerteten Spiele auf Steam laut den Nutzerwertungen.