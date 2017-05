Overwatch: Jubiläums-Event, Gratiswochenende und "Game of the Year"-Edition zum Geburtstag angekündigt

Der erste Geburtstag des Heldenshooters Overwatch nähert sich mit großen Schritten, und Blizzard hat dazu diverse Neuigkeiten enthüllt. Neben einem speziellen Jubiläums-Event soll es ein kostenloses Testwochenende und eine „Game of the Year“-Edition von Overwatch zum Jahrestag geben.

Mit dem kommenden 24. Mai 2017 nähert sich der erste Geburtstag des ungebrochen populären Heldenshooters Overwatch – und Blizzard hat einiges in petto, um den Anlass zu feiern. Zum einen soll vom 23. Mai bis 12. Juni ein spezielles Jubiläums-Event stattfinden, wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet.

Die genauen Inhalte wurden noch nicht bekannt gegeben – frühere Events wie das Chinesische Neujahrsfest in Overwatch kamen aber stets mit Aspekten wie neuen Spielmodi und kosmetischen Überarbeitungen von Karten und Helden. Wie genau das Jubiläums-Event in Overwatch aussehen wird, möchte der Game Director Jeff Kaplan in der kommenden Woche bekanntgeben. Jedoch hat Blizzard auf Twitter drei neue Maps mit einem kurzen Video vorgestellt:

