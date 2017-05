Far Cry 5: Logo verrät möglicherweise das Szenario

Schick in Nepal: So präsentiert sich der Vorgänger Far Cry 4.

Seit wenigen Tagen ist bekannt: Far Cry 5 befindet sich tatsächlich in Entwicklung. Mehr Infos hat Hersteller Ubisoft noch nicht verraten, aber eventuell indirekt schon das Szenario enthüllt. Die Ausgangslage für das folgende Gerücht bildet das Logo des kommenden Shooters:

Sieht ziemlich unspektakulär aus, doch die Farbgebung hat einige Nutzer des Neogaf-Forums aufmerksam gemacht. Die Buchstaben sind bläulich umrandet, während die 5 einen Mix aus rot und blau bietet. Letzteres wirkt dadurch wie ein typisches US-Blaulicht. Spielt Far Cry 5 also in einem Polizistenszenario?

Möglich wäre es. Das ziemlich glatte Logo passt zumindest nicht so wirklich zu einem klassischen Western-Szenario, wie ursprünglich vermutet. Stattdessen könnte Far Cry 5 wieder in einer modernen Zeitlinie spielen, wie es die englischsprachigen Kollegen von Giantbomb schon im Dezember erfahren haben wollen. In einem Videobeitrag heißt es, dass das kommende Far Cry die Spieler in die Rolle eines Polizisten versetzt, der im US-Bundesstaat Montana gegen eine Banditengruppierung kämpft. Weitere Details existieren allerdings nicht.

(Quelle: Youtube, Giantbomb - die besagte Szene findet bei 2 Stunden und 36 Minuten statt)

Eine Bestätigung für das Gerücht gibt es bislang nicht. Hersteller Ubisoft schweigt und verweist darauf, dass das Unternehmen schon bald weitere Infos preisgeben wird. Womöglich müsst ihr euch bis zur E3 2017, die vom 13. bis zum 15. Juni in Los Angeles stattfindet, gedulden.

Im bislang letzten Serienteil von Far Cry hat es die Spieler in die Steinzeit verschlagen. In Far Cry Primal ist von Sturmgewehren und Pistolen keine Rede, stattdessen dienen Pfeil und Bogen als effektive Waffe. Fortlaufende Nummer trägt das Spiel keine, daher gilt es als Spin-Off zur Hauptserie.