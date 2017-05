Life is Strange: Fortsetzung angekündigt

Es gibt eine Fortsetzung von Life is Strange. Die Entwickler haben die Arbeiten an dem Spiel jetzt per Videobotschaft angekündigt.

(Quelle: Youtube, Life is Strange)

Die Entwickler bedanken sich über ihren Youtube-Kanal für drei Millionen Käufe von Life is Strange und geben außerdem bekannt, dass sich eine Fortsetzung seit gut einem Jahr in der Entwicklung befindet.

Leider gibt es keine weiteren Details zu dem Projekt. Auch zur anstehenden Branchenmesse E3 2017 könnt ihr keine weiteren Informationen erwarten. Life is Strange 2 wird dort nicht vertreten sein.

Life is Strange kam sehr gut bei Käufern und Kritikern an und erhielt sogar Auszeichnungen. Dontnods erster Ausflug in das episodische Erzählformat kam auch im Test "Life is Strange - Epsiode 1: Stimmiger Auftakt eines seltsamen Spiels" gut weg.

Neben der Fortsetzung des Spiels, stecken die französischen Entwickler aber auch mitten in den Arbeiten an Vampyr, dessen Stil sich komplett von Life is Strange unterscheiden wird. Das zeigt auch ein düsteres Video zu dem Spiel, das noch im Laufe des Jahres erscheinen soll.

Life is Strange gehörte zu den Überraschungserfolgen 2015. Umso schöner ist es, dass es eine Fortsetzung geben wird. Weitere Details sind zu dem neuen Projekt allerdings nicht bekannt.