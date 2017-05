Mario Kart 8 - Deluxe: Erobert die USA im Sturm

Die Nintendo Switch ist weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs: Aus einer Marktanalyse der NPD-Gruppe (via Neogaf-Forum) geht hervor, dass Mario Kart 8 - Deluxe das bestverkaufte Spiel im April 2017 in den USA gewesen ist - trotz obszöner Geste einer Spielfigur, die jedoch mittlerweile entfernt wurde.

Exakte Verkaufszahlen zur Neuauflage von Mario Kart 8 gibt es nicht. Platz 1 ist aber ziemlich beeindruckend, da das Rennspiel bekanntermaßen erst am 28. April 2017 erschienen ist und somit lediglich zwei Verkaufstage gezählt worden sind. Persona 5 von Atlus und Sega musste sich dem italienischen Klempner und seinen Kumpanen somit geschlagen geben.

Platz 3 geht ebenfalls an Nintendo, genauer gesagt an The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Dadurch verliert Link zwar einen Platz gegenüber dem Vormonat, konnte sich aber im April besser verkaufen als Ghost Recon - Wildlands. Der Gewinner vom März landet auf dem fünften Platz der US-Verkaufcharts.

In den Top 10 gibt es noch eine große Überraschung: Call of Duty - Black Ops 2 ist zurück. Der Ego-Shooter von 2012 profitiert offenbar sehr davon, dass er nun auch auf der Xbox One spielbar ist. Dem aktuellen Serienteil Call of Duty - Infinite Warfare bleibt somit nur Platz 11 übrig.

Bei den bestverkauften Spielen des Gesamtjahres ändert sich mit den Zahlen im April vorerst wenig: Weiterhin ist Ghost Recon - Wildlands zusammen mit For Honor in den USA sehr beliebt. Auf dem dritten Platz folgt das jüngste Abenteuer von Link mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild.

Mass Effect - Andromeda, welches im März erschienen ist und mit zahlreichen Kritikpunkten für viel negative Aufmerksamkeit sorgte, rangiert in der Liste auf Platz 5. Trotzdem soll EA intern entschieden haben, dass die Sci-Fi-Serie vorerst nicht weiterentwickelt wird.

Niemand kann sich dem Charme von Mario Kart 8 entziehen: Das Rennspiel ist auch auf Nintendo Switch ein voller Erfolg und bietet als Deluxe-Version ein umfangreches Gesamtpaket mit zahlreichen Strecken und Charakteren.